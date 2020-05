Contagi nelle varie province siciliane, il dato a Messina.

Questi i casi di coronavirus riscontrati nelle varie province dell’Isola, aggiornati alle ore 15 di oggi (domenica 3 maggio), così come segnalati dalla Regione Siciliana all’Unità di crisi nazionale.

Questa la divisione degli attuali positivi nelle varie province: Agrigento, 69 (0 ricoverati, 65 guariti e 1 deceduto); Caltanissetta, 124 (16, 24, 11); Catania, 688 (88, 228, 86); Enna, 296 (119, 93, 29); Messina, 374 (76, 124, 52); Palermo, 390 (64, 93, 28); Ragusa, 55 (5, 31, 6); Siracusa, 115 (40, 95, 24); Trapani, 92 (4, 42, 5). Il prossimo aggiornamento avverrà domani.

ll coordinamento per l’emergenza coronavirus nell’area metropolitana di Messina informa che presso l’ospedale “Cutroni Zodda” di Barcellona si è registrato il decesso di un paziente, già affetto da altre patologie, risultato positivo al Covid-19. Si tratta di una donna di 76 anni.

Dall’inizio dell’emergenza, a Messina e provincia, sono pertanto 51 in totale i decessi di persone affette da coronavirus.

Si segnala che nel bollettino regionale viene riportato- per mero errore materiale, che verrà corretto – un decesso in più.

Nel contempo, sempre all’ospedale “Cutroni Zodda” di Barcellona si sono registrate due nuove guarigioni – e conseguenti dimissioni – di pazienti ricoverati e che erano risultati affetti da Covid 19. Si tratta di due donne, entrambe di 92 anni.

In città e provincia le guarigioni dal Covid-19 sono ora complessivamente 124, 26 delle quali di pazienti che erano posti in isolamento domiciliare.

Si precisa che i dati forniti sono stati registrati alle ore 11 di oggi.