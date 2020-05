Caccia al Pescespada sullo Stretto: si torna in mare, le “Poste” come nel 2019

Dieci feluche messinesi e due calabresi sono pronte per la prossima stagione di caccia al pescespada sullo Stretto di Messina. Il Covid19 non ha infatti fermato l’attività di pesca che come le altre ritenute essenziali non è mai stata vietata per i professionisti, fatta salva la stagionalità come nel caso di questa tradizionale attività che si svolge da maggio a settembre. In osservanza delle vigenti misure di contrasto alla diffusione del coronavirus, per il Sorteggio delle Poste, la Commissione preposta assegnerà d’ufficio il calendario delle zone a cui accedere per la caccia, facendo riferimento allo scorso anno.

In data 21/05/2020 alle ore 10.00 si riunirà, presso la Capitaneria di porto di Messina – Autorità Marittima dello Stretto, l’apposita Commissione per la regolamentazione dell’attività di pesca del pescespada con arpione nelle acque dello Stretto di Messina (costa messinese) per la stagione 2020.

Gli armatori interessati dovranno presentare domanda in carta semplice (secondo il modello che si allega) diretta per e-mail al seguente indirizzo della Capitaneria di porto di Messina – Autorità Marittima dello Stretto [email protected] .

Le istanze dovranno pervenire entro le ore 12,00 del giorno 20/05/2020,

con l’indicazione di:

a) generalità del capobarca e recapito telefonico;

b) numero ed ufficio di iscrizione dell’imbarcazione;

c) certificazione R.I.Na. relativa al complesso “albero-passerella”;

d) t.s.l. e potenza del motore dell’imbarcazione;

e) estremi della licenza di pesca e/o dell’attestazione provvisoria in possesso

dell’impresa richiedente.

Si precisa che, in osservanza delle vigenti misure di contrasto alla diffusione del coronavirus, la Commissione suddetta non procederà al sorteggio delle “poste” ma alla assegnazione d’ufficio delle stesse, ovviamente in ragione delle istanze ricevute, seguendo la turnazione applicata lo scorso anno secondo gli accordi raggiunti e sottoscritti dagli interessati con verbale in data 23/05/2019 prevedente n. 8 poste e n. 12 imbarcazioni (10 messinesi e 2 calabresi).

