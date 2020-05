Da lunedì 11 limitazioni viarie a Torre Faro

Al fine di consentire i lavori di ripristino della pavimentazione stradale, dopo gli interventi di relamping degli impianti di pubblica illuminazione, sono stati adottati provvedimenti viari. Dalle ore 7 alle 19 di lunedì 11, in via Senatore Arena a Torre Faro, per un tratto di 700, in direzione Palermo, dal ristorante “La Risacca dei Due Mari”, in prossimità dell’intersezione con via Lanterna, sarà vietata la sosta su entrambi i lati; ristretta la carreggiata stradale, garantendo, in sicurezza, il regolare transito veicolare; ed istituito il limite massimo di velocità di 20 km/h.

