Pescatore subacqueo abusivo: 1000 euro di multa a Timpazzi

Nella notte del 06.05.2020, i militari in servizio presso la Capitaneria di Porto di

Messina-Guardia Costiera, nell’ambito dell’attività di vigilanza pesca, in località

Timpazzi del Comune di Messina, hanno verbalizzato un subacqueo che

effettuava pesca sportiva in orario notturno e con fonte luminosa.







I militari operanti, coadiuvati dalla Motovedetta CP 2088, hanno proceduto

pertanto a comminare al trasgressore una sanzione amministrativa per un importo

pari a 1000,00 (mille) euro della per esercizio abusivo della pesca sportiva, oltre

al sequestro amministrativo della attrezzatura utilizzata, per violazione della

vigente normativa in materia (art. 129 lett. e) D.P.R. n.1639/68, .e art.8 comma 4

Regolamento (CE) 1967/06), che vieta la pesca subacquea di notte, dal tramonto

all’alba.

