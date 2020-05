Ripristino manto stradale: sino a venerdì 15 divieti di sosta a Ganzirri, contrada Mirulla e Tremestieri

Dopo i lavori di scavo per la posa di infrastrutture per la realizzazione di rete in fibra ottica, da oggi sino a venerdì 15 saranno effettuati i lavori di ripristino del manto stradale in alcune zone cittadine e pertanto sono state disposte limitazioni viarie nei tratti di strade interessati dagli scavi.

Sino a domani, venerdì 8, vigerà il il divieto di sosta, 0-24 sul lato destro della carreggiata di via Giuseppe Cappadonia a Ganzirri; da martedì 12 a mercoledì 13, la sosta sarà vietata sul lato destro della carreggiata di via Mirulla C\da Mirulla; e da giovedì 14 a venerdì 15, sul lato destro della carreggiata delle vie Stazione e Carbonara a Tremestieri.

Il transito veicolare sarà regolamentato con l’ausilio di movieri e quello pedonale, con particolare riguardo alle persone disabili, dovrà essere garantito, in sicurezza, realizzando idonea segnaletica stradale di indirizzamento per i pedoni.

