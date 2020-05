La DOP “Cappero delle Eolie” è stata registrata

di Luana Spanò – Il Cappero delle Eolie diventa DOP, come attestato dalla pubblicazione in data 07.05.2020 sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del Regolamento di esecuzione (UE) 2020/624 del 30 aprile 2020 con il quale si dispone la iscrizione del cappero delle isole Eolie DOP nel registro delle denominazioni di origine protette.

Con la emanazione del sopra citato Regolamento, l’Associazione Cappero delle Isole Eolie DOP raggiunge un primo ed importante obiettivo: “Il pregevole riconoscimento della attestazione di qualità che testimonia la tipicità di un prodotto le cui caratteristiche sono indissolubilmente legate all’ambiente ed al nostro territorio. Si tratta ovviamente di un primo passo che ci proietta verso ulteriori progetti che ci vedranno impegnati in un prossimo futuro per tutelare e valorizzare il Cappero delle Isole Eolie DOP ed offrire ai consumatori il nostro prodotto di qualità. A ciò si aggiunge che l’attribuzione della denominazione di origine protetta rappresenta senza dubbio una nuova possibilità di sviluppo e di crescita per il territorio sostenendo e favorendo tutti gli operatori già coinvolti nella filiera produttiva e per quanti in futuro vorranno utilizzare tale opportunità.







Siamo pertanto onorati di esprimere il nostro sentito ringraziamento a tutti gli associati, ai tecnici, ai consulenti, agli amici ed a tutti coloro che hanno sostenuto questo progetto contribuendo al conseguimento dell’obiettivo oggi raggiunto a cui va la nostra stima e gratitudine”.

L’iter per la DOP aveva subito un rallentamento perché le amministrazioni dell’isola di Salina rivendicavano la paternità del loro Cappero di Salina, già presidio Slow Food. Ma come anche descritto nel disciplinare, le caratteristiche del Cappero coltivato alle Eolie accumunano le sette sorelle. Si potranno, quindi, coltivare capperi in tutte le isole dell’arcipelago, la cui identità sarà sempre mantenuta, perché i produttori, o chi venderà i capperi, potranno inserire in etichetta il luogo di provenienza.

Il testo del Regolamento è disponibile a questo link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020R0624&from=EN

