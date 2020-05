Imprenditori eoliani consegnano le chiavi delle loro attività: Non vogliamo fallire

di Luana Spanò – Poche risposte e troppe incertezze questa notte hanno costretto tutte le aziende di AssoImpreseEolie a consegnare le chiavi delle proprie attività presso le sedi del Comune di Lipari e dell’Agenzia delle Entrate. Già la Finanziaria Regionale approvata aveva destato grande preoccupazione e in una lettera aperta al sindaco avevano chiesto deroghe e disposizioni chiare, senza le quali sarebbe stato impossibile aprire le proprie attività: “In assenza di un quadro normativo chiaro, non ci sentiamo nelle condizioni di riaprire, considerata anche l’assenza di un protocollo sanitario ben definito per le varie attività, fermo restando l’incertezza riferita alla mobilità generale. Abbiamo notizie che fino alla fine di giugno gli afflussi saranno pari a zero. Le entrate saranno insufficienti se non nulle per poter sostenere i costi fissi di gestione”.

Si auspicavano soprattutto aiuti economici alle imprese al fine di poter sopravvivere fino alla stagione lavorativa 2021 e riprendere le proprie attività regolarmente.

Questa notte il gesto disperato: “Non apriamo, non vogliamo fallire”.

