Co.re.com: diretta fb del sindaco De Luca durante l’emergenza Covid19, “richiamo” nei confronti delle emittenti che l’hanno trasmessa

Stop alle conferenze stampa e via alle dirette fiume su facebook, senza contraddittorio a reti "quasi unificate". La questione l'avevamo sollevata quasi subito dopo l'inizio dell'emergenza Covid a Messina, dalle pagine del nostro piccolo giornale, ribadendo come il Coc venisse utilizzato quale studio televisivo piuttosto che come strumento di informazione, e che il sistema creato dal Sindaco Cateno De Luca era sostanzialmente avallato da alcune testate cittadine .







Una questione che ha suscitato anche l’attenzione degli organi preposti come il Corecom, organo funzionale dell’Agcom (Autorità per le garanzie nelle comunicazioni) presieduto dall’Avv. Maria Astone, che è l’organo di governo, di garanzia e controllo sul sistema delle comunicazioni in ambito regionale e che proprio stamattina ha pubblicato un formale richiamo inviato per Pec alle testate radiotelevisive e online che hanno trasmesso in diretta il quotidiano intervento del sindaco di Messina.

Ecco il documento integrale:

Atto di richiamo nei confronti delle emittenti radiotelevisive operanti in Sicilia

Il Corecom Sicilia premesso che durante l’attuale periodo di emergenza sanitaria molte emittenti televisive siciliane hanno dedicato parte della loro programmazione per informare l’utenza sul Covid 19 e sulle conseguenze sanitarie sociali e politiche del virus;

– Che in tale contesto va assicurato oltre al rispetto dei Principi costituzionali l’osservanza degli articoli 3 e 7 del Tusmar che sulle emittenti radiotelevisive grava l’obbligo di garantire l’obiettività la completezza la lealtà e l’imparzialità dell’informazione nonché la presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti in modo tale da favorire la libera formazione delle opinioni;

– Che l’Agcom con Delibera numero 129/20 Cons ha richiamato tutti gli operatori radiotelevisivi al rispetto dei principi vigenti a tutela della correttezza dell’informazione con riferimento al tema coronavirus Covid 19;

– Che rilevato che sia le emittenti radiotelevisive sia le piattaforme Social sono state utilizzate per la diffusione di informazioni sul Covid 19 che il sindaco della città metropolitana di Messina on. Cateno De Luca, quotidianamente, con riferimento al Covid 19 agli effetti dei provvedimenti legislativi e amministrativi adottati, ha informato gli utenti tramite il proprio profilo Facebook, mediante conferenze trasmesse in diretta;

– che tali conferenze sono trasmette pure in diretta da alcune emittenti radiotelevisive siciliane, dallo stesso sindaco indicata espressamente specificatamente nella sua pagina Facebook, con evidente e concreto rischio di violazione dei Principi sopra richiamati;

Tutto ciò premesso il Corecom Sicilia facendo seguito al comunicato stampa del 30 marzo 2020 con il quale ha invitato e fornitori di servizi media audiovisivi e le piattaforme on-line a rispettare in materia di Coronavirus-Covid 19, i principi e le regole diretti a garantire un’informazione corretta, equilibrata e veritiera;

RICHIAMA tutte le emittenti radiotelevisive siciliane e in particolare i fornitori di servizi media audiovisivi che hanno trasmesso la diretta Facebook del sindaco Cateno De Luca alla rigorosa osservanza degli articoli 3 e 7 del Tusmar e della delibera numero 19/20/ Cons di AGCOM.

Il Co.re.com Sicilia si riserva di verificare il rispetto del presente atto di richiamo.

