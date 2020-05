Assunzione operatori ecologici nella Messina Ambiente Bene Comune: al via le prove pratiche per i primi 50, in servizio dal 4 Giugno

Messinaservizi Bene Comune comunica che prendono il via oggi le prove pratiche pratiche per l’assunzione dei primi 50 operatori ecologici che verranno poi messi in servizio. Grazie all’assunzione di queste nuove unità di personale, la società potrà dal 4 Giugno in poi avviare nuove zone di raccolta porta a porta in città completando la terza zona dell’area Sud e dell’area Nord della città”. A dirlo il presidente di Messinaservizi Bene Comune Giuseppe Lombardo che aggiunge: “Nelle prossime settimane procederemo con le altre prove pratiche per gli altri 50 operatori ecologici, in modo da determinare l’assunzione cosi di tutti gli operatori dei quali avevamo bisogno”.

Prosegue intanto, senza sosta, l’attività di Messinaservizi Bene Comune per la scerbatura in tutta la città, per recuperare quanto non si è potuto fare a marzo ed aprile a causa del 50% di personale in meno causa Covid-19. Solo comunque con l’integrazione del contratto di servizio, che si era avviato prima dell’emergenza, si potrà dare una risposta definitiva al decoro urbano in città.

