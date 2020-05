Più Europa chiede al Governo Musumeci misure incisive per la lotta ai piromani

Sulla questione incendi è intervenuta la portavoce di Più Europa Manuela Quadrante, che chiede al Governo Musumeci misure incisive per la lotta ai piromani.

“Siamo solo alla metà di maggio e con le prime raffiche di scirocco abbiamo assistito impotenti a tre giorni di distruzione di patrimonio boschivo in Sicilia – ha detto la Quadrante -. Particolarmente preoccupante la situazione nel messinese e nel palermitano, dove abbiamo visto solcare i cieli ininterrottamente daiQuesto terribile spettacolo a cui siamo purtroppo avvezzi da troppi anni, non ci vuole tuttavia assuefatti e rassegnati: chiediamo con forza pertanto al governo regionale di mettere in campo misure più incisive per la prevenzione degli incendi e per la lotta alla piaga criminale deie di approntare subito delle soluzioni tampone che possano limitare i danni in caso di incendio, come ad esempio prevedere presidi antincendio presso i luoghi boschivi, dove arrivare in pochissimi minuti può fare la differenza. L’area militare di Boccadifalco ad esempio – ha aggiunto la portavoce – con un distaccamento, potrebbe prestarsi a coprire un vasto territorio del palermitano che va da Baida a Bellolampo a San Martino Delle Scale aaeree che ormai con una puntualità quasi svizzera bruciano rovinosamente ad ogni soffio di vento primaverile ed estivo”.