Protocolli sanitari per accedere alle Eolie: Imprese e lavoratori chiedono tavolo tecnico per la pianificazione della stagione turistica

Di Luana Spanò – Nell’Ordinanza n. 21 del Presidente della Regione Siciliana per la regolamentazione della Fase 2, all’interno delle numerose misure di regolamentazione delle aperture delle attività produttive e delle ulteriori misure di contenimento della diffusione del Covid-19, Musumeci ha accolto la richiesta fatta da molti sindaci dei comuni delle Isole Minori Siciliane, tra cui il sindaco di Lipari e il sindaco di Malfa per l’Arcipelago Eoliano, riportando all’art. 22 – Disposizioni per le Isole Minori della Regione Sicilia l’autorizzazione ai sindaci alla adozione di misure adeguate per l’accesso alle Isole minori, previa adozione di protocolli sanitari concordati con l’Assessorato alla Salute, anche in raccordo con i Comuni dei porti di partenza.

“Si tratta di una possibilità fondamentale per il nostro territorio, – afferma il sindaco di Lipari Marco Giorgianni – che ci consentirà di operare e di disciplinare non solo l’accesso alle nostre isole pretendendo un più alto livello di sicurezza e cautela ma conseguentemente di poter indirizzare lo svolgimento delle attività nella maniera più adeguata alle nostre specifiche esigenze”.

Nuova nota ai sindaci eoliani da AssoImpreseEolie, Associazione Balneari Isole Eolie, Comitato Lavoratori Stagionali Eolie – Milazzo – Basso Tirreno.

“In relazione alla nostra lettera del 17 maggio 2020, considerato che successivamente all’invio della missiva, abbiamo avuto contezza dell’Ordinanza regionale che ha stabilito disposizioni specifiche per le isole minori della Regione Siciliana, in materia di protocolli sanitari da adottare; abbiamo avuto notizia che vi è una proposta quale piano di emergenza Covid dal 18.05.2020 per i collegamenti marittimi da e per le Eolie; vogliate ritenere nulle le nostre richieste inerenti ai protocolli sanitari ed ai trasporti”.

Da oggi è stato attivato un piano straordinario con una corsa in più dei trasporti marittimi in aliscafo da e per le Eolie di Liberty Lines. Da Milazzo alle 11.30 e da Lipari (proveniente da Rinella e Salina) per Vulcano e Milazzo alle 12.30.

“Auspichiamo che, al più presto possibile, – continua la nota – si possa istituire un tavolo tecnico per concordare unitamente alle associazioni del territorio, tutte le strategie da attuare per affrontare la stagione turistica già ampiamente compromessa e per poter pianificare, in prospettiva, le iniziative più opportune a sostegno delle imprese e dei lavoratori”.

Intanto il sindaco e tutta l’Amministrazione sono già al lavoro per la redazione di specifica Ordinanza Sindacale conseguente alle disposizioni nazionali e regionali, di cui verrà al più presto informata la cittadinanza.

