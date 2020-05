Base Riformista: “Turismo, in Sicilia si brancola nel buio”

“Il ritardo della Regione Siciliana negli aiuti al settore del turismo è inaccettabile”. Per le esponenti di Base Riformista Sicilia Mariella Sottile e Titti Basso dinanzi al drammatico grido di allarme degli operatori, Musumeci avrebbe dovuto istituire immediatamente un fondo a sostegno della ripresa delle attività turistiche.

Con l’approvazione dell’emendamento a firma di Claudio Fava sono stati allargati a imprese e cooperative turistiche i voucher per l’acquisto dei pacchetti turistici previsti nella finanziaria regionale, che potranno essere utilizzati anche per i ticket di musei e poli monumentali.

“Con la stagione estiva alle porte, – continuano – cosa aspetta a dare il via alla consegna dei voucher di cui parla chiarendone immediatamente criteri e tempi di erogazione?

Grazie al suo bassissimo tasso di contagio, la Sicilia avrebbe potuto e dovuto essere la prima regione pronta a ripartire, invece, cancellazioni delle prenotazioni fioccano a causa di un governo di irresponsabili che perde tempo in rimpasti e strapuntini per soddisfare il ceto politico piuttosto che occuparsi degli interessi dei siciliani”.

