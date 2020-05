Sequestrato in una pescheria del centro tonno rosso venduto senza tracciabilità

I militari in servizio presso la Capitaneria di Porto di Messina-Guardia Costiera, nel corso di accertamenti sulla vendita di prodotti ittici hanno sequestrato in una pescheria di Messina alcuni esemplari di tonno rosso per un quantitativo totale di circa 67 kg.

L’attività è stata svolta con l’ausilio del personale dell’ASP di Messina, Dipartimento di prevenzione veterinaria distretto di Messina.

Nel corso delle verifiche si è appurato la presenza di Tonno rosso per il quale non era assolutamente dimostrabile la provenienza, in violazione della vigente normativa in materia.

I militari operanti hanno proceduto pertanto ad effettuare il sequestro amministrativo del prodotto ed a comminare una sanzione amministrativa per un importo pari a 1.500,00 euro.

Il prodotto è stato sottoposto a sequestro dopo ispezione, eseguita dalla citata ASP di Messina, che lo dichiarava non idoneo al consumo umano, e pertanto si è proceduto alla distruzione.

Nella giornata del 17.05.2020 i militari della dipendente Motovedetta CP 2088 hanno elevato sanzioni amministrative per un totale di 460 euro nei confronti di due diportisti che effettuavano l’attività di pesca all’interno delle corsie di transito navale dello Stretto di Messina.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it