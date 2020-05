Ospedale di Lipari, nuovo dirigente medico in Medicina. Revocata la sospensione dei PPI Pediatrici

di Luana Spanò – Il direttore generale dell’Asp 5, Paolo La Paglia ha comunicato che un nuovo dirigente medico rafforzerà l’organico dell’Ospedale di Lipari. A seguito dello scorrimento della graduatoria appositamente predisposta la Dott.ssa Alessia Marinaro prenderà servizio nei prossimi giorni presso la Divisione di Medicina Interna.

“In previsione della stagione estiva, con una maggiore presenza nell’isola, l’ASP di Messina lavora per coprire i vuoti di organico del personale sanitario vacante, compatibilmente con le risorse umane che offrono disponibilità a prestare servizio a Lipari”.

Inoltre, La Paglia ha informato sulla revoca della sospensione dei Punti di Primo intervento Pediatrico:

“Facendo seguito alla nota n. 33925/2020 con la quale l’ASP di Messina aveva disposto la sospensione dell’attività dei Punti di Primo Intervento Pediatrico dei Distretti Sanitari, ai fini di evitare la diffusione del contagio da virus Covid 19, viste le misure per la prevenzione, contenimento e gestione dell’emergenza e considerato il netto miglioramento della situazione epidemiologica, l’ASP di Messina ha revocato la sospensione dei predetti Punti di Primo Intervento Pediatrico per l’assistenza sanitaria dei soggetti in età evolutiva, disponendo la riattivazione delle attività a far data dal 01 giugno p.v.”.

