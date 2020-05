Si fermano i campionati dilettanti: in bilico promozioni e retrocessioni

L’atteso consiglio federale della FIGC, è terminato, così come si pensava la Serie A e B si avviano alla ripresa dell’attività secondo il format ordinario, mentre in Serie C, dove è stata respinta la richiesta di blocco anticipato del torneo, bisognerà capire con quale format si concluderà il torneo.

Serie A, B e Lega Pro dovranno terminare i loro campionati entro il 20 agosto. La stagione 2019/20 si chiuderà ufficialmente il 31 agosto.

Discorso completamente diverso per tutti i campionati dilettantistici nazionali (Serie D), regionali e provinciali, dall’Eccellenza alla Terza Categoria che sono ufficialmente terminati. Implicito lo stop anche agli ultimi campionati giovanili rimasti in sospeso, dopo che era stato dichiarato concluso anche il campionato Berretti). Stop anche alle categorie femminili e al calcio a 5.

Il Consiglio LND si riunirà venerdì 22 o al più tardi al 28 maggio per pronunciarsi sui verdetti riguardanti le categorie dilettantistiche.

In un’inchiesta svolta da Tuttocampo (vedi articolo – Come dovrebbe terminare la stagione calcistica 2019/20? ) aveva prevalso l’indicazione della promozione e retrocessione diretta in base alla classifica, ma gli utenti oltre 13.000 utenti partecipanti sono risultati spaccati – vedi risultati.

Saranno ora gli organi preposti, nell’ottica di ridurre al minimo il rischio ricorsi a catena, a cercare di trovare una soluzione che possa accontentare tutti. (MG)

