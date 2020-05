Voci dal Palco: Aperitivo con gli Artisti, 22 maggio alle ore 18,30

“Voci dal Palco: Aperitivo con gli artisti”, iniziativa promossa dal Fotogramma

d’Oro e dal Teatro a Domicilio, è giunta al terzo appuntamento dopo il successo

ottenuto nei precedenti incontri che hanno visto la partecipazione di numerosissimi

spettatori virtuali. L’iniziativa, nata per dare vita a un dibattito sul futuro del mondo

dello spettacolo alla luce della crisi determinata dal coronavirus, ha lo scopo non solo

di fare il punto sulla situazione attuale, ma intende proporre soluzioni e promuovere

sinergie.

Gli artisti e gli operatori culturali invitati saranno chiamati ad esprimere il

loro punto di vista sulle difficoltà che il mondo dello spettacolo sta affrontando e sui

modi per trovare soluzioni percorribili guardando al futuro. Dopo aver dibattuto sulle

difficoltà economiche che stanno affrontando tutti gli operatori del mondo dello

spettacolo nel periodo del lockdown e su come potranno essere organizzati gli spazi

destinati allo spettacolo, il terzo incontro ha per argomento “… e la formazione?”.

Si dibatterà sul futuro riservato a chi intende intraprendere un percorso formativo

nell’ambito dello spettacolo. Parteciperanno: da “La Casa del Con”, sede

dell’associazione culturale “Il Cantiere dell’InCanto” Francesca Billè (presidente

dell’associazione), Giovanna La Maestra (esperta in educazione corporea) e Luciano

Troja (musicista), ed ancora Francesco Biolchini (Direttore della Compagnia

“Maneggiare con cura”, attore e regista), Mariangela Bonanno (Direttrice di “Studio

Danza”), Angelo Campolo (direttore della Compagnia “Daf – Teatro dell’esatta

fantasia”, attore e regista), Agnese Carrubba (musicista e cantante) e Brunella

Macchiarella (direttrice della “Compagnia delle arti visive”).

L’incontro si terrà in diretta Facebook sulla pagina del Fotogramma d’Oro Short Film

Festival venerdì 22 maggio alle ore 18,30. Modererà il dibattito Noemi David.

