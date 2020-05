Arresti sanità: Musumeci, tutte le gare ai raggi x, Regione sarà parte civile

«Avevamo visto giusto quando abbiamo approvato in giunta una delibera sulla Cuc e poi adottato misure per l’affiancamento di Consip. Chi ruba, se accertato, non merita di aver ricevuto la stima di tante persone perbene. La Regione sarà parte civile e ho dato disposizioni di passare al setaccio tutte le gare, perché anche procedure iniziate nel 2016, come quelle oggetto dell’indagine odierna, possono avere prodotto i loro effetti in epoca successiva. Deve essere chiaro a tutti che la sanità non è un business, ma serve a curare le persone». Così il Presidente della Regione Sicilia Nello Musumeci sulla vicenda degli appalti della Sanità pilotati, che vedono coinvolto Antonio Candela, attuale Coordinatore della struttura regionale per l’emergenza Covid-19 in Sicilia.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it