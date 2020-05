Raffineria Milazzo:”Sciopero ad oltranza, molti dipendenti rischiano il lavoro”

Secondo quanto affermato nel comunicato firmato da Associazione ADASC, Comitato dei Cittadini contro l’inceneritore del Mela, Coordinamento Ambientale Milazzo Valle del Mela, Arci Messina APS, Movimento no inceneritori del Mela, la RAM non vuole investire per salvaguardare lavoro, salute e ambiente.

“I dirigenti della società continuano a tirare in ballo, in modo strumentale, il Piano Regionale di Tutela della Qualità dell’Aria approvato dalla Regione Siciliana.È chiara la loro intenzione di non investire per adeguare gli impianti alle migliori tecnologie disponibili per ridurre l’inquinamento e quindi i rischi sanitari per la popolazione ed i lavoratori.