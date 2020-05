Una rete per la biodiversità in Sicilia, evento online 5 giugno

Come ogni anno ARPA Sicilia aderisce e promuove la Giornata mondiale dell’ambiente. Il tema scelto dal Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente (UNEP) per il 2020 è la Biodiversità.

L’evento ha l’obiettivo di creare un momento di accrescimento di conoscenze, ma soprattutto realizzare e fortificare la rete delle associazioni e delle istituzioni che si occupano dell’ambiente. Le celebrazioni della Giornata mondiale dell’ambiente rappresentano una pietra miliare nel percorso di sensibilizzazione sui temi ambientali, e nello specifico quest’anno su ciò che è la biodiversità e sulla sua importanza per la salute della Terra. Sarà possibile confrontarsi su idee, progetti in corso o da realizzare nel territorio siciliano.

Programma

Moderatore: Giuseppe Cuffari – ARPA Sicilia, responsabile UOC T3 Educazione Ambientale, Reporting Ambientale, Salute e Ambiente

10.00 Saluti istituzionali Francesco Vazzana -Direttore Generale di ARPA Sicilia

On. Toto Cordaro – Assessore al Territorio e all’Ambiente della Regione Siciliana

10.20 Introduzione – Vincenzo Infantino, Direttore Tecnico di ARPA Sicilia

10.30 I progetti di ARPA Sicilia a supporto della biodiversità Giovanni Vacante – ARPA Sicilia, Responsabile UOC S1 Acque interne, suolo e biodiversità

10.40 Alimentare la biofilia – Giovanna Gioffrè – ARPA Sicilia, UOC A1 Risorse Umane

10.50 Il ruolo e le attività dell’Osservatorio Regionale per la Biodiversità Giuseppe Maurici, dirigente Servizio 3 “Aree Naturali Protette” del Dipartimento

dell’Ambiente, Assessorato al Territorio e all’Ambiente della Regione Siciliana

11.10 Esternalità Ambientali, effetti sulla biodiversità – Vincenzo Maccarrone, CNR di Capo Granitola

11.25 Le aree naturali protette nella tutela della biodiversità Giulia Casamento, direttrice della R.N.I. Grotta di Santa Ninfa, Patrizia Maiorca, Presidente del Consorzio Area Marina Protetta Plemmirio

11.45 L’Ambiente attraverso la didattica a distanza – Giovanna Messina, Dirigente

Scolastico del centro Prov.le Istruzione Adulti Messina

12.00 Progetti e Azioni per la conoscenza e la tutela della Biodiversità Francesco Cancellieri – Associazione CEA Messina onlus Fabio Galluzzo – Associazione Marevivo Sicilia Fabrizio Giacalone – CEA Serra Guarneri, Vincenzo Liardo – CEA Niscemi

12.30 Discussione e conclusioni.

Oltre le associazioni l’evento è aperto al pubblico nella misura massima di partecipanti supportata dalla piattaforma CiscoWebex. Iscrizioni attraverso il modulo di google. Dopo la raccolta delle iscrizioni, vi sarà inviata una mail con il link per accedere all’evento.

