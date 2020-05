Terme Vigliatore: scomparso 78enne, si indaga sulla moglie

Sembra un caso adatto al celebre commissario di Camilleri, Montalbano, quello che i Ris stanno conducendo per ritrovare Antonio Russo 78 anni di cui non si hanno più notizie dal 29 novembre scorso da quando è sparito da Terme Vigliatore. La trasmissione televisiva “Chi l’ha visto” andata in onda ieri sera, ha anticipato l’indagine a carico della moglie Anna Santa Catanesi. La donna sarebbe accusata di omicidio e distruzione di cadavere.

Torrente Patrì, Portosalvo, Protonotaro e Rodì Milici sono le aree dove sono state condotte le ricerche senza alcun risultato.

I Ris stanno eseguendo accertamenti irripetibili disposti dalla Procura di Barcellona Pozzo di Gotto su una Renault Modus e una Fiat Panda in uso alla donna indagata. Gli inquirenti cercano segni utili alle indagini. (G.M)

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it