Domenica a Torre Faro una corona d’alloro in mare per Giuseppe Sanò

Domenica 24 maggio (dopodomani), alle ore 11, presso il tratto di mare sito a Torre Faro fronte chiesa, si terrà un corteo di barche, organizzato dalla locale comunità, in memoria dell’ex consigliere della VI Circoscrizione Giuseppe Sanò. I cittadini di Torre Faro, nel corso della cerimonia, depositeranno una corona d’alloro, donata dal comune di Messina, sotto l’area denominata “Lanternino”.

Giuseppe Sanò, morto prematuramente durante un’immersione proprio in quel tratto di mare, era conosciuto e apprezzato per le sue battaglie contro la pesca di frodo e per il suo costante impegno per valorizzare il territorio.

Il tutto verrà svolto alla presenza di tutti i cittadini che avranno il piacere di partecipare, sempre osservando le opportune regole di distanziamento.

A raccogliere la volontà di molti abitanti di Torre Faro, e non solo, è stato Antonio Lambraio, consigliere della sesta circoscrizione e amico di Giuseppe Sanò, che ha avviato le necessarie interlocuzioni con il Comune attraverso il consigliere Cipolla. Durante il primo consiglio comunale post emergenza covid19, l’aula aveva dedicato un minuto di silenzio ricordando in particolare l’ex consigliere di circoscrizione.

