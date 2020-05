M5S: “Ecobonus al 110% grande opportunità per tutti, invitiamo i cittadini a coglierla”

“Ristrutturazioni edilizie, lavori di riqualificazione energetica e miglioramento antisismico. Lo Stato dà ai cittadini la possibilità di usufruire di un Ecobonus del 110% per i lavori di casa permettendo, da un lato, il miglioramento delle proprie strutture a costo 0 e, dall’altro, la possibilità di dare lavoro immediato alle imprese”.

Così i Portavoce nazionali messinesi del MoVimento 5 Stelle Francesco D’Uva, Alessio Villarosa, Grazia D’Angelo, Barbara Floridia e Antonella Papiro.

“L’incentivo riguarda i lavori sostenuti dal primo luglio 2020 al 31 dicembre 2021 nell’ambito della manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché di ristrutturazione, efficienza energetica come installazione di pannelli solari e sostituzione di impianti di riscaldamento, interventi antisismici, restauri o recuperi di facciata, installazione di impianti solari fotovoltaici e colonnine per la ricarica di veicoli elettrici.

Per sostenere cittadini e imprese in questo momento di grande difficoltà, il Governo ha varato una misura epocale, mai vista fino ad oggi. Con Ecobonus al 110% produciamo lavoro e, al contempo, favoriamo la tutela dell’ambiente e l’efficientamento energetico. E’ una grande opportunità per tutti, invitiamo i cittadini a coglierla”.

