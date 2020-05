Unime: al via un ciclo di tre webinar intitolati “Taboo Cannabis”

Su iniziava dell’Associazione Universitaria Chirone, da anni impegnata nell’ambiente sociale ed universitario con l’obiettivo di informare e formare gli studenti dell’Ateneo su tematiche attuali e diffuse, si è svolto – su Microsoft Teams – il webinar intitolato “Taboo Cannabis. Cos’è e perché si usa“. L’evento ha rappresentato il primo di un ciclo di tre incontri basati su alcune importanti riflessioni relative all’applicazione medico-sanitaria della cannabis e alle diverse funzioni assunte da quest’ultima.

Il ciclo di webinar è stato patrocinato dall’Università di Messina ed il primo dibattito (come avverrà per i successivi) è stato moderato daUniVersoMe, testata multiforme degli studenti dell’Ateneo peloritano che sarà anche official media partner dell’intero ciclo. Il primo evento ha riscosso ampio successo fra gli studenti e non solo, facendo registrare una copertura di oltre 50.000 persone e più di 12.000 visualizzazioni.

I lavori sono stati introdotti da Giovanni Lucania (rappresentante degli studenti in seno al Dipartimento di Patologia Umana) e sono, inoltre, intervenuti il prof. Gioacchino Calapai, ordinario di Farmacologia presso Unime che ha relazionato sull’excursus storico-medico dell’uso della cannabis, ed il dott. Emanuele Milazzo, CEO “InDabWeTrust Grows & Extracts” che ha illustrato la regolamentazione della cannabis all’estero e la realtà del “social-clubbing”. Moderatore dell’iniziativa, invece, è stato il dott. Alessio Gugliotta, dottore in Medicina e Chirurgia e giornalista pubblicista. “Siamo soddisfatti di essere riusciti a trattare un argomento così delicato – ha commentato Giuseppe Mangiapane, presidente di Chirone – e di aver informato gli studenti in merito ai possibili rischi relativi all’uso della sostanza, chiarendo gli usi terapeutici e ponendo attenzione sulle criticità. Felice del successo che ha riscosso il primo appuntamento della nostra iniziativa, ci tengo a ringraziare tutti gli addetti ai lavori che ne hanno permesso la realizzazione; invito gli studenti e chiunque fosse interessato al prossimo webinar per acquisire ulteriori nozioni, nello spirito della corretta informazione”. Il prossimo incontro si terrà mercoledì 27 e analizzerà il tema dal punto di vista economico-giuridico.

