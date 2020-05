Danzare l’amore in quarantena. Il progetto video di due danzatori messinesi

Il titolo dell’ esperimento è Love Far Away. Mettendosi in gioco durante questo lockdown, Giada Minissale, danzatrice professionista e insegnante di Danza e Daniele Sciarrone anch’egli danzatore professionista molto conosciuti in zona, hanno creato un “passo a due” a distanza dal sapore dolceamaro, che potrebbe raccontare di molte storie d’amore e dell’evoluzione che hanno avuto rispetto a questa distanza forzata, piombata sulle nostre vite all’improvviso.

“Abbiamo voluto lanciare un forte messaggio, che fosse universale” ha dichiarato Giada Minissale, “in modo che le persone, guardando il video, potessero immedesimarsi con le proprie emozioni.

Love Far Away nasce per parlare al pubblico. Nel nostro cuore speriamo di poterlo far vedere a più persone possibili, per poterci sentire tutti più vicini e più uniti.”

