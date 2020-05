Polisportiva Città di Mistretta, il presidente Sgro e il mister La Via rammaricati per un campionato finito in maniera inaspettata

Fra Pè – Era l’1 marzo quando si giocò l’ultima gara del campionato di Prima Categoria del girone C, così come avvenne in tutto il Paese. La Polisportiva Città di Mistretta vinse contro la Stefano Catania e conservava un posto nella zona Playoff, la domenica successiva avrebbe giocato al Lentini ospitando l’Umbertina, ultima in classifica, gara facile considerando che la squadra di Michele La Via ha perso solo una volta all’interno delle proprie mura.

Non sapremo mai se una società blasonata come il Mistretta avrebbe vinto i playoff per approdare in promozione. Rimane comunque il rammarico così come rimane alla Sfarandina seconda distante quattro lunghezze da uno strepitoso San Fratello e alle altre due compagini Aquila e Futura terze ad una sola lunghezza sotto i biancorossi di Castell’Umberto. tutto questo a causa di un nemico che non si può affrontare in un campo di calcio, il Covid-19.

Amarezza che si legge sui profili Facebook del Presidente Antonino Sgro e del Mister Michele La Via della Polisportiva Città di Mistretta.

Così qualche giorno fa il tecnico biancoazzurro: “Adesso è ufficiale, la nostra stagione termina, nel modo in cui nessuno si aspettava!

È doveroso da parte mia ringraziare la Società, che ha avuto fiducia in me e che mi ha dato la possibilità e soprattutto l’onore di guidare questa gloriosa Squadra.

Ringrazio i mie giocatori che durante la stagione si sono impegnati per raggiungere l’ obbiettivo che ci eravamo prefissati e che ad oggi stavamo raggiungendo, e perché nonostante l’amicizia hanno sempre rispettato me e il mio ruolo, accettando le mie scelte onorando sempre la maglia.

Penso che non sono stati ripagati sempre per quello dimostrato in campo!

Ringrazio i nostri splendidi Tifosi, che da diverso tempo sono la nostra forza e il nostro 12° uomo.

Ringrazio il mio preparatore Peppe Pruiti che ha fatto un ottimo lavoro nonostante le difficoltà che ci sono in queste categorie e in un ambiente come Mistretta che ancora oggi non offre strutture adeguate. Non sappiamo cosa ci riserverà il futuro, ma sono sicuro che torneremo, non so quando e come, in che ruolo, ma lo faremo ancora una volta insieme e più forti di prima”.

Non bisogna dimenticare che il Mistretta ha avuto la miglior difesa del campionato subendo 13 reti in 20 giornate, guadagnando in casa 25 punti su 39 perdendo al Lentini soltanto una gara.

“Posso assicuravi che non finisce qui – promette con convinzione il Presidente Sgro – La Polisportiva a Mistretta è un istituzione, per i suoi atleti attuali, dai più piccoli ai più grandi, per giocatori della gloriosa storia di questa squadra, per tutti i nostri sostenitori vicini e lontani, per tutti coloro che hanno vestito orgogliosamente i nostri colori, e li continuano a sostenere, vi dico da presidente che continuerò orgogliosamente il mio “lavoro” nell’intento di perseguire una gioia condivisa, fosse l’ultima cosa che faccio!…… Arrivederci alla prossima stagione!”

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it