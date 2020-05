XXVIII anniversario della strage di Capaci, illuminata la facciata di UniMe

La facciata della sede centrale UniMe è stata illuminata in occasione del XXVIII anniversario della strage di Capaci.

Stamani, alle ore 12.30, in diretta Facebook sulla pagina dell’Ateneo e sull’emittente RTP, verrà trasmesso l’evento “23 maggio 2020. Che le cose siano così non vuole dire che debbano andare così“, in ricordo del giudice Giovanni Falcone e delle altre vittime del vile attentato di stampo mafioso: la moglie Francesca Morvillo (anch’essa magistrato) e gli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro.