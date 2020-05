Dissesto idrogeologico: Alcara Li Fusi, via ai lavori sul torrente Bongiorno

Ottenuto il via libera dall’Ufficio contro il dissesto idrogeologico, che ha stilato la graduatoria definitiva del bando di gara, la Torsten costruzioni di Bronte può entrare in azione per mettere in sicurezza il torrente Bongiorno, il corso d’acqua responsabile delle esondazioni che nel recente passato hanno messo in ginocchio il territorio comunale di Alcara Li Fusi, piccolo centro del Messinese. Grazie, dunque, alla Struttura commissariale, guidata dal presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci e diretta da Maurizio Croce, si sblocca un intervento rimasto fino ad oggi soltanto sulla carta, nonostante il progetto esecutivo fosse già pronto nel 2015.

Il tratto da sistemare attraverso la risagomatura delle sponde e la regolarizzazione della sezione idraulica dell’alveo, attualmente molto scosceso e frastagliato, ha una lunghezza di circa centosessantacinque metri. Si estende, in pratica, dal piccolo ponte che si trova sulla strada comunale “Grazia” fino alla circonvallazione, arrivando a ridosso delle prime abitazioni. Ristabilire un adeguato deflusso dell’acqua, oltre a prevenirne la fuoriuscita dagli argini, consentirà anche di disinnescare alcune frane che si sono registrate a valle.

