I quattro sindaci delle Eolie chiedono urgente potenziamento dei collegamenti marittimi

di Luana Spanò – Questa mattina non sono mancate le lamentele dei molti cittadini di Lipari che non hanno trovato posti disponibili sull’aliscafo delle ore 7 per Vulcano – Milazzo, dovendo attendere il successivo alle ore 9:45. Immediata la richiesta del Comitato trasporti eoliani che ha sottolineato l’aumento delle esigenze di movimento da e per le Eolie, sia da parte dei residenti, sia da parte dei numerosi pendolari che frequentano le isole per lavoro che di possessori di seconde case

È di oggi la richiesta inoltrata dai sindaci delle Eolie per il potenziamento dei collegamenti marittimi, all’assessore Regionale Infrastrutture e Mobilità Marco Falcone; al dirigente generale del Dipartimento Fulvio Bellomo e alla dirigente regionale del servizio 2 Trasporto aereo e marittimo Dorotea Maria Piazza: “Al fine di evitare disagi e garantire un numero di posti sufficiente a ospitare tutti i passeggeri in transito garantendo le dovute distanze, offrendo quindi un servizio adeguato; rilevando, inoltre, il già insufficiente sevizio in detti termini allo stato attuale, a fronte della concessa mobilità intra-regionale, come da Ordinanza del Presidente della regione Siciliana n.21, in rapporto alle esigenze del territorio in termini di diritto alla mobilità e continuità territoriale ma anche nell’agevolazione a tutti coloro che vorranno giungere nelle nostre isole, già fortemente penalizzate dalla crisi socio economica legata all’emergenza Covid-19, considerando che l’economia eoliana si fonda prettamente sul turismo,

SI CHIEDE

di voler anticipare alla data di venerdì 29 maggio 2020 l’assetto degli orari estivi per i collegamenti marittimi tramite mezzi veloci e navi, anche a recupero delle riduzioni delle corse avvenute in questi mesi di lock down, prevedendo mezzi adeguati così come convenzione in atto”.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it