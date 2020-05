Striscia la Notizia racconta l’avventura a lieto fine di Pepa, bertuccia curata dall’OVUD UniMe

La storia di Pepa, l’esemplare di Macaca sylvanus o bertuccia curata (tra la fine e l’inizio maggio) presso l’OVUD UniMe, in seguito al sequestro operato dal nucleo Cites dei Carabinieri in collaborazione con l’ASP di Catania, è stata raccontata anche da Striscia la Notizia, il celebre programma in onda nel prime time giornaliero di Canale 5. La bertuccia era detenuta illegalmente, in una residenza alla periferia del capoluogo etneo, prima dell’intervento delle autorità.

Il servizio di Striscia la Notizia ha riavvolto il nastro e ripercorso tutte le tappe dell’avventura che ha coinvolto Pepa, in seguito consegnata dall’Ospedale Veterinario Universitario Didattico di Messina al personale specializzato della LAV-Lega Anti Vivisezione, allo scopo di predisporre il trasferimento in adeguata ambulanza presso il “Centro di recupero per animali selvatici ed esotici” di Semproniano. Quest’ultimo fra le colline e i boschi della maremma toscana, accoglie più di 100 animali salvati da allevamenti, circhi, traffico illegale.

All’interno del Centro, come raccontato nel servizio televisivo, l’animale comincerà un percorso riabilitativo e di reinserimento, insieme alle altre bertucce.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it