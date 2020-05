Incidente mortale al bivio di Marmora, vittima Francesco Tedesco, infermiere del Policlinico

Un grave incidente è avvenuto in tarda mattinata nei pressi del bivio di Marmora, sulla SS113. Ad essere coinvolti una jeep e uno scooter. Si registra una vittima: si tratta di un 44enne di Villafranca che era alla guida di un Yamaha, l’infermiere del Policlinico Francesco Tedesco.

L’uomo si è schiantato col suo mezzo a due ruote contro un fuoristrada. Il conducente di quest’ultimo si stava per immettere in corsia, proveniente da una piazzola di sosta. Francesco Tedesco si è spento per via delle gravi ferite, riportate in seguito all’impatto.

Non tardano ad arrivare i messaggi di cordoglio su Facebook. Tra i tanti, il messaggio di dolore scritto da una collega nel profilo della vittima: “Quelle notizie che non vorremmo apprendere mai. L’ultima volta che ti ho visto abbiamo riso e scherzato con spensieratezza, mai avrei pensato che poco tempo dopo, un incidente ti strappasse inesorabilmente alla vita, proprio nel fiore degli anni. Con il tuo sorriso onnipresente hai alleggerito il carico emotivo di giornate che ci hanno messo veramente a dura prova. Sei stato un collega straordinario, grazie di tutto. Che la terra ti sia lieve”.

Sul posto una pattuglia dei Carabinieri che ha bloccato la strada per non far passare le auto, che hanno invertito il senso di marcia.

Sul posto anche i Vigili del Fuoco e una squadra di Vigili Urbani della sezione infortunistica.

