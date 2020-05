Un grave incidente è avvenuto in tarda mattinata nei pressi del bivio di Marmora, sulla SS113. Ad essere coinvolti una jeep e uno scooter. Si registra una vittima: si tratta di un 44enne di Villafranca che era alla guida di un Yamaha.

Sul posto una pattuglia dei Carabinieri che ha bloccato la strada per non far passare le auto, che hanno invertito il senso di marcia.

Sul posto anche i Vigili del Fuoco e una squadra di Vigili Urbani della sezione infortunistica.

