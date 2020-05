Lipari, lavori edili sospesi dal 17 luglio al 15 settembre. Santa Marina Salina, interruzione solo ad agosto

di Luana Spanò – Si rende noto che con Ordinanza n.78 del 25.05.2020 il Sindaco Marco Giorgianni, annullando tutte le precedenti ordinanze in merito, ha disposto la regolamentazione dei lavori edili o comunque rumorosi in tutte le zone delle isole di Lipari, Vulcano, Panarea, Stromboli, Filicudi e Alicudi sospendendo gli stessi dal 17 luglio al 15 settembre, mentre con decorrenza immediata per tutte le domeniche e i giorni festivi, ad eccezione dei lavori edili, nelle zone agricole di tutto il territorio comunale, che sono consentiti senza limitazione di periodo, dalle ore 9:00 alle ore 18:00 dei soli giorni feriali.

Inoltre, considerata l’emergenza epidemiologica da Covid-19 e le misure di contenimento conseguenti, i titolari del Permesso di Costruire, nel periodo di vigenza dello stesso, possono avanzare richiesta per il recupero del periodo in cui non hanno potuto lavorare nei cantieri edili in attuazione delle disposizioni nazionali da aggiungere al periodo previsto in precedenza.

Tutti i titolari di autorizzazioni edilizie, concessioni edilizie, D.I.A., S.C.I.A., CIL, Opere Interne sono obbligati a lasciare i cantieri nel periodo di sospensione dei lavori in sicurezza ed ordinato, senza rischi di rilascio nell’atmosfera di polveri o materiali e con le attrezzature e depositi opportunamente mascherati.

Per il testo integrale dell’Ordinanza si invita a consultare l’Albo Pretorio on Line sul sito istituzionale www.comunelipari.gov.it

Interruzione solo ad Agosto per i lavori edili a Santa Marina Salina, lo comunica il sindaco Domenico Arabia in una diretta Facebook: “Non ho dimenticato gli imprenditori presenti sul nostro territorio. Incontrerò tutte le categorie nell’aula consiliare con le dovute precauzioni e distanza di sicurezza, così da confrontarci sull’inizio della stagione turistica, considerando le linee guida dettate dalla Conferenza Stato – Regioni.

Per quello che riguarda l’edilizia, per quest’anno non me la sento di adottare la stessa ordinanza di sospensione dell’anno scorso che fermava l’attività da giugno per tre mesi. Non posso interrompere anche questa attività, che rappresenta un’importante fetta del nostro PIL locale. Probabilmente si continuerà a lavorare per tutto giugno e luglio. Saranno previsti orari particolari, per renderla compatibile il più possibile con l’attività turistica. Si sospenderà solo ad Agosto. Riusciremo tutti insieme a resistere”.

