Misure anticoronavirus nei mezzi pubblici: focus in Prefettura

Oggi, 26 aprile 2020, il Prefetto, Maria Carmela Librizzi, ha presieduto una riunione, in modalità videoconferenza, per approfondire l’attuazione delle misure di contenimento dal contagio COVID-19 nell’ambito del trasporto pubblico di questa provincia al fine di analizzare le criticità riscontrate, anche in funzione dell’attuale Fase 2 e delle prossime ulteriori aperture.

Presenti all’incontro il Vice Sindaco del Comune di Messina, i vertici della Capitaneria di Porto di Messina e Milazzo, Autorità di Sistema Portuale dello Stretto, ATM, SAIS, AST, RFI, Bleujet, Bleuferries, Caronte & Tourist, Meridiano Lines, Cartour, Liberty Lines, Sicindustria, Assoarmatori e Segreterie provinciali di FILT CGIL, FIT CISL e UILTRASPORTI.

Il Prefetto ha richiamato l’attenzione dei presenti sul Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica, allegato al DPCM del 17 maggio u.s., siglato dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti con le associazioni datoriali e con le organizzazioni sindacali, che ha definito ulteriori specifiche misure nel settore dei trasporti, che per il territorio di questa provincia si concretizza sia nei collegamenti nello Stretto di Messina con mezzi navali per il trasporto di passeggeri, merci ed automezzi dalla Rada San Francesco e dal Porto di Tremestieri, oltre che attraverso i mezzi veloci dedicati al trasporto passeggeri, sia nei collegamenti con le Isole Eolie, sia con riferimento ai collegamenti ferroviari che al trasporto pubblico di persone con il servizio di autobus cittadini e regionali.

Dalla disamina della problematica è emerso che le diverse società hanno adeguato tempestivamente gli standard richiesti, sia relativamente al numero dei posti previsti, sia all’attuazione delle attività di sanificazione, utilizzo dei dpi, come previsto dalle direttive governative che si sono succedute , a tutela dei viaggiatori e dei lavoratori del settore.

Sono in corso attività di monitoraggio da parte delle diverse società di trasporto pubblico finalizzate all’eventuale incremento delle corse attualmente in funzione, considerato il prevedibile ed auspicabile allentamento delle misure di contenimento che potranno essere disposte a livello centrale, tenuto conto dell’attuale contrazione di personale addetto e delle modalità di lavoro in smart working.

Sono state esaminate anche le criticità nel settore dell’autotrasporto su gommato che ha determinato, in alcune circostanze, code all’imbarcadero di Rada San Francesco, rispetto alle quali verrà valutata l’operatività nell’ambito di un apposito tavolo di confronto.

Una particolare attenzione è stata dedicata all’attraversamento dello Stretto di Messina, atteso l’imminente incremento di treni a lunga percorrenza che prevederanno, necessariamente, una implementazione anche dei collegamenti con i mezzi veloci nello Stretto per il trasporto dei passeggeri in ossequio al principio della continuità territoriale garantita al riguardo.

Per ottimizzare il flusso dei veicoli che si prevede possano essere più numerosi, anche in funzione del periodo estivo, è stata valutata positivamente l’opportunità di potersi avvalere di un collegamento costante in atto vigente tra la società di navigazione Caronte & Tourist e ANAS, per un monitoraggio della presenza di automobili in autostrada dirette alla Sicilia, al fine della predisposizione di metodologie di governo dell’eventuale situazione di incremento del flusso di autovetture.

In conclusione, il Prefetto ha rappresentato la necessità di ulteriori aggiornamenti anche a seguito delle decisioni che saranno assunte sia a livello centrale sia a livello regionale, per l’incremento delle corse sullo Stretto di Messina a fronte di un auspicabile aumento del flusso turistico.

