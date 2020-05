Incidente sul lavoro: Morto operaio in un cantiere a Venetico

Tragedia sul lavoro a Venetico, un operaio di 60 anni ha perso la vita in un cantiere edile, probabilmente cadendo da un ponteggio. Inutili i soccorsi. Due i lavoratori impegnati in lavori di messa in sicurezza in un cortile privato.

I carabinieri hanno avviato le indagini su quanto accaduto. La Procura ha disposto il sequestro del cantiere.

Vicinanza alla famiglia e dolore per la scomparsa del lavoratore edile avvenuta nella giornata di oggi a Venetico. È la Filca Cisl di Messina, attraverso il segretario generale Giuseppe Famiano, ad esprimere il proprio cordoglio per quanto avvenuto.

«Ancora oggi è difficile immaginare che un lavoratore sia costretto ad operare su una impalcatura a 60 anni – afferma Famiano – le leggi in vigore dovrebbero tenere in considerazione la specificità e il rischio del lavoro edile».

La Filca Cisl Messina, da tempo, tiene accesi i riflettori sulla sicurezza nei cantieri sollecitando Inail, Ispettorato del Lavoro e Asp ad effettuare controlli a tappeto nei cantieri. «Soprattutto quelli privati – spiega Famiano – perché è necessario contrastare il lavoro nero e prevenire gli infortuni nei luoghi di lavoro».

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it