L’On. Franco De Domenico rappresenterà il PD nella Commissione Antimafia

“Oggi inizia un nuovo impegno – fa presente in una nota l’On. Franco De Domenico deputato regionale del Partito Democratico – sono stato designato, infatti, dal mio gruppo parlamentare, che ringrazio nella sua interezza per questo riconoscimento, a rappresentare il Partito Democratico nella “Commissione parlamentare di inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia e della corruzione in Sicilia.

Ci sarà da lavorare tanto, specie nel settore della sanità!

Ringrazio il presidente della commissione on. Claudio Fava e tutti i componenti per la calorosa accoglienza.

Mi auguro -conclude De Domenico- di poter dare un utile contributo alla nostra terra in questo delicato incarico, mettendo a disposizione le mie competenze”.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it