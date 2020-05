On. Pietro Navarra: “Proposta di legge sul risanamento delle aree degradate della città di Messina”

Si trasmette dichiarazione dell’on. Pietro Navarra sull’avvio dell’iter parlamentare relativo alla proposta di legge sul risanamento delle aree degradate della città di Messina.

“Oggi in Commissione Ambiente sarà incardinata la proposta di legge sul risanamento delle aree degradate della città di Messina. Sarò designato relatore di maggioranza per sostenere il provvedimento in Commissione e, poi, in aula.

Il testo che verrà discusso sarà il risultato della unificazione di quattro proposte di legge sul tema (una delle quali a mia firma, depositata nel mese di febbraio di quest’anno). Dopo poco più di tre mesi, quindi, si affronta il tema dello smaltimento delle baracche a Messina in Parlamento.

Il cambio di maggioranza a sostegno del Governo, il ruolo del Partito Democratico nell’esecutivo con ministeri chiave e il mio impegno personale sono stati, pertanto, determinanti affinché si potesse avviare l’iter parlamentare per l’intervento legislativo.

Il risanamento a Messina ha bisogno di un investimento di diverse centinaia di milioni. Senza un Governo disponibile a sostenere finanziariamente il progetto e senza l’impegno dei parlamentari dei partiti di maggioranza che rappresentano il territorio non ci sarebbe alcuna speranza per approvare una proposta di legge sul risanamento della città di Messina.

Oggi c’è un Governo sostenuto dal Partito Democratico e c’è anche il mio convinto impegno da parlamentare eletto a Messina. Entrambe queste condizioni hanno, finalmente, aperto una strada concreta percorribile per affrontare (e auspicabilmente risolvere) il problema delle baracche nella nostra città.

Una strada ancora lunga, ma un primo rilevante passo è stato fatto”.