Eolie, Assessore al Turismo Chiofalo si dimette per divergenze politiche

di Luana Spanò – Dopo due mesi dall’incarico, l’Assessore al Turismo del Comune di Lipari, Luca Chiofalo si dimette:

“Egregio Sindaco,

alla luce delle inconciliabili divergenze emerse con i consiglieri comunali di Eolie in Movimento, compromesso il percorso politico – amministrativo pianificato, ritengo che non sussistano più le condizioni per la mia permanenza in giunta e per svolgere con serenità ed efficacia il compito affidatomi.

Non considero giusto e dignitoso mantenere senza costrutto un incarico pubblico, per doveroso rispetto alla comunità ed al valore del ruolo di amministratore.

Per i citati motivi, rassegno le mie irrevocabili dimissioni da assessore del Comune di Lipari”.

Sul suo profilo Facebook : “Con questo atto, decreto la fine di ogni mia presente e futura velleità politica. Un abbraccio e le mie scuse a tutti coloro che hanno creduto potessi dare un contributo significativo alla cura dell’interesse collettivo ed alle prospettive della nostre comunità”.

Non è ancora chiaro a quali divergenze si riferisca l’ex assessore Luca Chiofalo.

Solo pochi mesi fa dichiarava: “Siamo tutti sulla stessa barca, insieme e senza lasciare nessuno indietro verremo fuori da questo difficile momento. W le Eolie e gli eoliani!”

