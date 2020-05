Eolie, corse straordinarie aliscafi da domani al 2 giugno

di Luana Spanò – In attesa che la Regione Siciliana accolga la nota inviata qualche giorno fa dai sindaci dei quattro Comuni eoliani per richiedere l’avvio anticipato dell’orario estivo nei collegamenti marittimi, per cui è necessario apposito decreto presidenziale, per garantire da subito maggiore efficienza nel servizio sia in termini di numero di corse e dei relativi posti disponibili sia a garanzia delle misure di sicurezza e distanziamento sociale per i viaggiatori, l’Assessorato Regionale ai Trasporti e la Compagnia di navigazione Liberty Lines, sono stati disponibili ad effettuare due corse straordinarie dei mezzi veloci per i giorni di venerdì 29, sabato 30 e domenica 31 maggio e per martedì 2 giugno con i seguenti itinerari/orari:

Partenza da Milazzo ore 10:00 per Vulcano – Lipari – S. Marina Salina – Panarea – Stromboli – Milazzo arrivo ore 14:00

Partenza da Milazzo ore 15:00 per Vulcano – Lipari – Panarea – Stromboli – Panarea – S. Marina Salina – Lipari – Vulcano – Milazzo arrivo ore 19:40

