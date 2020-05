Caronia: 38enne arrestato dai Carabinieri, deteneva illegalmente un revolver e dell’hashish

Ieri, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio, i Carabinieri della Stazione di Caronia e dello Squadrone Eliportato Cacciatori di “Sicilia”, hanno arrestato, in flagranza di reato, P.S., 38enne del luogo, già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile dei reati di detenzione illegale di arma comune da sparo, detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, detenzione abusiva di munizioni e impossessamento illecito di beni culturali appartenenti allo Stato.

I Carabinieri hanno controllato l’uomo a piedi nel centro abitato e lo hanno sottoposto a perquisizione personale che è stata successivamente estesa all’abitazione. I militari hanno anche accertato che l’uomo aveva la disponibilità di alcuni terreni nelle campagne adiacenti e di un magazzino in cui svolgeva la propria attività lavorativa e, pertanto, la perquisizione è stata estesa anche a questi immobili. Presso il magazzino i Carabinieri hanno rinvenuto, nascosti all’interno di una nicchia ricavata nella parete del bagno 1 revolver di fabbricazione belga, marca H.D.H., calibro 22, privo di matricola, risalente verosimilmente agli anni 30 del ‘900 ed 1 pistola a salve, calibro 8, completa di caricatore contenente 7 cartucce a salve, priva del tappo rosso obbligatorio, fedele riproduzione della pistola “Beretta modello 92” in uso alle forze dell’ordine. Inoltre, sempre nel magazzino, sono state rinvenute all’interno di un mobile in legno 6 cartucce calibro 6.5, marca Carcano, fabbricate nel 1935 e, su un tavolo, un pacchetto di sigarette con all’interno circa 13 grammi di hashish. Infine sono state rinvenute e sequestrate 4 monete antiche e 4 calici in metallo di interesse archeologico nonché un metaldetector utilizzato per la ricerca di materiale ferroso nel sottosuolo.

Le armi, il munizionamento e tutti gli oggetti rinvenuti sono stati sottoposti a sequestro. Le monete ed i calici sequestrati saranno oggetto di accertamenti da parte dei Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale al fine di risalire al relativo periodo storico e quantificarne il valore mentre le armi saranno trasmesse al Reparto Carabinieri Investigazioni Scientifiche di Messina per gli accertamenti tecnici balistici.

