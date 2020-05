Pippo Zappulla ( Articolo uno): “Emergenza usata per favorire speculazione e corruzione”

“Il partito delle sanatorie e dell’abusivismo sta tornando alla carica”. A dirlo è Pippo Zappulla, segretario regionale di Articolo uno in Sicilia, commentando le proposte di legge all’esame dell’Ars che prevedono di togliere competenze alle Sovrintendenze in materia di tutela del paesaggio.

“Togliere competenze alle sovrintendenze – continua Zappulla – non è una semplificazione burocratica, ma il ritorno ad un passato che in Sicilia speravamo archiviato una volta per tutte. Siamo favorevoli a snellire le procedure affinché le opere siano realizzate presto e bene senza abbassare il livello della trasparenza e della legalità. Ci opporremo con forza a chi, sfruttando l’emergenza, strizza l’occhio agli speculatori”.

“ La Regione Siciliana – conclude Pippo Zappulla – faccia il suo: si preoccupi una buona volta di rendere efficienti i suoi uffici e di fornire ai comuni le strutture tecniche per la definizione dei progetti, così da non continuare a perdere i finanziamenti europei. Lasci al governo centrale decidere in che modo snellire le procedure burocratiche senza il rischio di aprire le porte alla speculazione e alla corruzione”.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it