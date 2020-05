In-Box Siena 2020, assegnate le repliche agli spettacoli: vince Angelo Campolo con Stay Hungry – indagine di un affamato

Ancora un prestigioso riconoscimento per il teatro firmato dal messinese Angelo Campolo. La dodicesima edizione di In-Box, un progetto unico in Italia, nato a Siena nel 2009 da un’idea di Straligut Teatro, e arrivato a riunire in due reti nazionali 79 partner composti da festival spazi off, teatri pubblici – privati e circuiti regionali, si è conclusa decretando il vincitore: Stay Hungry – indagine di un affamato un potente racconto autobiografico dell’ attore e regista, direttore artistico di DAF Teatro dell’Esatta Fantasia, a cui sono state assegnate 21 repliche. L’artista messinese porta in scena il suo percorso di ricerca teatrale nei centri di accoglienza in riva allo Stretto. La conoscenza e l’ascolto sono la chiave di un monologo ironico e drammatico, in cui la fame dei migranti e quella dei teatranti camminano a braccetto insieme.

“Siamo felici e onorati per questa vittoria! – dichiara Angelo Campolo – Ringraziamo tutte le realtà che hanno votato e acquistato il nostro spettacolo e ci congratuliamo con tutte le compagnie finaliste.

Diciamo grazie al lavoro di tutti i giurati e all’organizzazione straordinaria di In-Box – Rete di sostegno del teatro emergente italiano. Questo premio è un segnale di ripartenza e insieme di speranza. Lo dedichiamo a tutti lavoratori del nostro settore che lottano in questi giorni per restitutire dignità e riconoscimento a questo mestiere. “Stay Hungry” adrà in giro per l’Italia a raccontare la sua storia. Un racconto potente che nasce dall’esperienza personale e quotidiana dell’incontro e dell’ascolto con l’altro. Angelo ci conduce nei suoi laboratori in riva allo Stretto dove, attraverso il suo personale approccio creativo, l’incontro con un gruppo di giovani migranti segna l’inizio di un’avventura speciale. Il gioco del teatro si trasforma in uno strumento per leggere il presente ed affrontare la vita”.

