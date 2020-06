Coronavirus, Giunta Musumeci presenta il progetto SiciliaSiCura con Bertolaso per “vacanze sicure”

di Michele Bruno – Il Presidente della Regione Sicilia, Nello Musumeci, ha presentato il progetto regionale SiciliaSiCura, alla presenza dell’ex Presidente della Protezione civile nazionale Guido Bertolaso, e dell’assessore alla Salute Ruggero Razza.

L’iniziativa ha lo scopo, come dichiarato da Musumeci “permettere una vacanza sicura in Sicilia”, anche allo scopo di attrarre i turisti in nell’Isola, perché “ci si può divertire anche nel rispetto delle regole” in questa stagione estiva alle porte.

Viene chiarito nelle interviste alla fine della conferenza stampa che Bertolaso collaborerà con la Giunta regionale al progetto come esperto a titolo “gratuito”, e lo stesso dice ” non mi pongo limiti di tempo, resterò in Sicilia quanto riterrò opportuno”.

Questo il video della conferenza stampa: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=161454025360273&id=100044870298716¬if_t=video_processed¬if_id=1591207645339651&ref=m_notif

Questo quello delle interviste al termine: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=161454025360273&id=100044870298716¬if_t=video_processed¬if_id=1591207645339651&ref=m_notif

