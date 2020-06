George Floyd: Della Vedova protesta davanti ambasciata Usa

Flash mob del segretario di Piu’ Europa, Benedetto Della Vedova, davanti all’ambasciata Usa a Roma, per esprimere solidarieta’ alla comunita’ afroamericana dopo l’uccisione di George Floyd e denunciare l’atteggiamento del presidente Trump. Della Vedova ha esposto un cartello con la scritta “This is not America” e “Black Lives Matter”.

“Siamo qui oggi davanti all’ambasciata Usa per dire che per noi di Piu’ Europa le vite dei neri americani contano. Siamo qui – ha spiegato Della Vedova – per dire che questa non e’ la nostra America. L’America di un presidente che non trova, perche’ non cerca, le parole di riconciliazione nazionale dopo l’ennesimo episodio di violenza che coinvolge la comunita’ afroamericana. Un presidente che alla condanna ferma e inevitabile delle violenze e dei saccheggi non sa unire la comprensione per chi invece protesta pacificamente”.

“Non e’ la nostra America quella di un presidente che rinuncia a essere guida delle istituzioni multilaterali, Della cooperazione internazionale per la liberta’ e la democrazia. Non e’ la nostra America quella che non e’ piu’ faro e punto di riferimento di liberta’ e democrazia. La nostra America e’ stata, e’ e sara’ quella che tornera’ a essere un punto di riferimento per chi in tutto il mondo si batte per la propria liberta’ e la democrazia nel suo paese”, ha concluso il segretario di Piu’ Europa. (AGI)

