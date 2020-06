Dimissioni del Direttore Sanitario di Asp Messina Sindoni, a gennaio era stato presentato un esposto

L’esposto analizzava i titoli e i requisiti dichiarati da Sindoni nel “curriculum vitae” pubblicato sul sito di Asp Messina.

Secondo il parere dei sindacati, Sindoni non poteva essere iscritto nell’Elenco Regionale degli idonei alla nomina di direttore sanitario e quindi questa non era legittima. Sindoni era stato nominato più volte Direttore Sanitario di Asp Messina nei periodi 2014-2017 e 2018-2019. Il requisito dichiarato, essenziale per essere inserito ad elenco, era, secondo il documento, quello di avere ricoperto il ruolo di Direttore medico del presidio ospedaliero di Barcellona Pozzo di Gotto dal 29 ottobre 2004.

Questo requisito non sussisterebbe perché, si legge nell’esposto “Sindoni a quel tempo non aveva la specializzazione in Igiene, né tantomeno l’anzianità di servizio nella disciplina di dieci anni così come previsto dalla legge”.

L’esposto era stato inviato anche all’assessore alla Salute Ruggero Razza, al Presidente dell’ Anticorruzione, a quello della Commissione nazionale Antimafia e della Corte dei Conti.