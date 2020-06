Dl Rilancio: Siracusano, da FI 3 emendamenti per realizzazione Ponte sullo Stretto di Messina

“Il Ponte sullo Stretto di Messina può e deve essere una grande opportunità di rinascita per due Regioni importanti come Sicilia e Calabria e per tutto il Mezzogiorno d’Italia. Dal governo negli ultimi giorni sono arrivate timide ma importanti aperture. Adesso, già con il decreto rilancio, si deve passare dalle parole ai fatti.

Per questo motivo il gruppo Forza Italia della Camera ha presentato, a mia prima firma, tre emendamenti al provvedimento per inserire il Ponte sullo Stretto tra le infrastrutture che verranno avviate nei prossimi mesi.

A tal fine invitiamo il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti ad effettuare un’analisi costi-benefici dell’opera e a trasmettere gli esiti di questa indagine alle Commissioni competenti di Camera e Senato entro il 30 settembre 2020.

Il Ponte rappresenterebbe una vetrina di eccellenza per l’Italia nel mondo, avrebbe un’importantissima ricaduta economica, sarebbe un incredibile attrattore di investimenti e di turismo, darebbe uno shock positivo all’intero Meridione. Non perdiamo tempo, il governo abbia il coraggio di agire”.

Così Matilde Siracusano, deputata di Forza Italia.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it