San Fratello, il Sindaco Dott. Sidoti: “Sentimenti di stima e gratitudine al personale della Casa di Riposo”

Non tarda il ringraziamento del Sindaco di San Fratello Dott. Salvatore Sidoti Pinto al Dott. Ciro Di Bartolo, Presidente della Cooperativa Nuovi Orizonti e direttore della Casa di Riposo “Maria Immacolata” dove in settimana si pensava che due anziane fossero positive al Covid19, fortunatamente il risultato del tampone è stato negativo per entrambe. Ringraziamento che è esteso a tutto il personale composto da diverse mamme e giovani del luogo, che con molto senso di responsabilità e grande umanità, curano le persone affidate alla Struttura, voluta diversi anni fa dalle insegnanti Maria e Teresa Mancuso.

Cosi il Primo Cittadino del Centro Nebroideo: “Con vero piacere desidero esprimere al Direttore Ciro Di Bartolo, ed a tutto il personale della Casa di Riposo sentimenti di Stima e Gratitudine per la grande professionalità, umanità’, gentilezza e rispetto con la quale trattano le persone che vivono nella Casa. Importantissimo ed encomiabile il grado di pulizia sia degli ambienti, tutti, dai magazzini alla sala da pranzo, che dei degenti che vengono accuditi e coccolati con particolare cura per l’igiene della persona. Rendete un servizio veramente Eccellente. Bravi continuate cosi”.

Non manca da parte del Sindaco un pensiero particolare alla cara Sig.na Mancuso, fondatrice e benefattrice della casa di riposo insieme alla sorella ormai defunta, anche lei insegnante di diverse generazioni di sanfratellani.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it