Assessore Falcone a Messina, Vicenzo Franza: “fermissima volontà di collaborare per superare l’emergenza”

“Accogliere e accompagnare l’assessore Falcone durante il suo sopralluogo a Messina era per noi un doveroso atto di cortesia istituzionale, ma non solo. Era per noi importante profittare dell’occasione per ribadire la disponibilità a contribuire, col consueto spirito di servizio, al superamento di questi momenti di difficoltà.

Sinergia pubblico-privato, collaborazione tra le istituzioni, visione d’insieme devono essere altrettante parole d’ordine.

C’è oggi l’estrema necessità di pianificare un rilancio che a Messina significa anche e soprattutto infrastrutturazione del territorio.

Tante sono – a proposito – le urgenze e le emergenze che abbiamo avuto modo di illustrare all’Assessore. Il nuovo porto di Tremestieri, in attesa di modalità di utilizzo che ne facciano davvero la porta della Sicilia, è una di queste. È tempo che – d’intesa con gli operatori del settore – si pianifichi il rilancio definitivo di questa importante infrastruttura”.

Con queste parole Vincenzo Franza, ad di Caronte & Tourist, ha commentato il sopralluogo a Messina dell’Assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone.

