Consegnati lavori di ripristino Calandra e Ponte per eliminare il riversamento di pomice, con ripascimento delle spiagge

Questa mattina sono stati consegnati i lavori di ripristino delle vasche di calma a monte dei torrenti Gabellotto (Calandra) e Ponte all’impresa affidataria Casella Giuseppe di Quattropani.

Si tratta di interventi, programmati già da qualche mese ma che è stato necessario rinviare a causa del fermo lavori per l’emergenza Coronavirus, che permetteranno lo svuotamento delle vasche così da poter trattenere il materiale lapideo eliminando, dunque, il problema del riversamento di pomice e sabbia durante i fenomeni temporaleschi e le abbondanti piogge – come quella di qualche giorno fa – a tutela dei centri abitati e delle infrastrutture a ridosso degli stessi torrenti.

I medesimi lavori di svuotamento e ripristino delle vasche dei torrenti per l’Isola di Vulcano erano stati consegnati alla ditta Eolo Trasporti gli ultimi giorni di maggio.

Il materiale sabbioso proveniente dalle sole vasche del torrente Gabellotto e di Vulcano verrà utilizzato per il ripascimento rispettivamente delle spiagge di Calandra (Lipari) e delle Sabbie Nere (Vulcano).

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it