Essiccava piante di marijuana in casa. Giovane arrestato dai Carabinieri

Sabato scorso, i Carabinieri della Stazione di Sant’Alessio Siculo hanno arrestato, in flagranza di reato, il 33enne C.L., già noto alle forze dell’Ordine, poiché ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel corso dei servizi di controllo del territorio, in Savoca, i Carabinieri hanno controllato l’autovettura condotta dal 33enne. I militari, insospettiti dall’atteggiamento dell’uomo, hanno proceduto alla perquisizione personale e del veicolo poiché, all’interno dell’auto, hanno notato residui di sostanza essiccata, verosimilmente marijuana. Nel corso della successiva perquisizione domiciliare, i militari hanno rinvenuto, appese su un bastone della tenda di una porta-finestra 5 piante di marijuana di oltre un metro di altezza e, sul pavimento, uno scatolo in cartone con all’interno alcune foglie della stessa sostanza stupefacente in fase di essicazione. Inoltre nella camera da letto, all’interno di un mobile di legno, sono state rinvenute 2 buste di carta contenenti circa 50 grammi di marijuana ed un bilancino elettronico di precisione.

Lo stupefacente ed il bilancino di precisione sono stati sottoposti a sequestro ed il 33enne è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Questa mattina, l’arrestato è comparso davanti al Giudice del Tribunale di Messina, che dopo aver convalidato l’arresto operato dai Carabinieri, ha disposto la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di Santa Teresa di Riva.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it