Dopo l’Orto Solidale a Lipari nasce “U panaru ortofrutticolo solidale”

di Luana Spanò – U panaru ortofrutticolo è un’iniziativa di Marcella Di Marca e Christine Bert: “Hai ortaggi in abbondanza e/o frutta sugli alberi che non raccogli?

Raccogliamo noi! Potrai donare tutto o una parte a chi ha bisogno. La Caritas ci aiuterà nella distribuzione.

Chi può metta, chi non può prenda!”.

Le Eolie si mostrano ancora una volta capaci di reinventarsi e in attesa della ripresa della bella stagione, ormai rinviata a luglio, si ritorna alle origini. La solidarietà cerca di colmare i grandi vuoti di un’economia che non riparte. Così l’Orto Solidale capitanato da Danilo Conti e U panaru ortofrutticolo solidale si stringono intorno alla Caritas, dove i volontari sono il cuore pulsante insieme al coordinatore Gaetano Barca e l’instancabile Padre Sardella voce degli invisibili. Mentre è grande il lavoro che stanno facendo per Kaddour, non dimenticano i tanti che trovano tra i banchi della Caritas sopravvivenza e conforto.

Così è proprio Marcella che lancia un appello a tutti gli eoliani: “Oggi sono passata dalla Caritas. Gli scaffali sono praticamente vuoti. Donate con amore. Ricordiamoci dei nostri fratelli, soprattutto di chi ha più bisogno!”.

E intanto rinnova l’appello per donatori e volontari per la raccolta.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it